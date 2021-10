Paglabag umano sa health protocols nang mamigay ng tulong si Pacquiao iimbestigahan

Watch more on iWantTFC

Sinisilip ng Department of the Interior and Local Government ang dinumog na pagbisita ni Sen. Manny Pacquiao sa Batangas. Ngayong araw naman dumayo sa Batangas ang grupo nina Manila Mayor Isko Moreno para pormal na hingin ang suporta ng mga lider doon. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Biyernes, 15 Oktubre 2021.