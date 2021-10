Watch more on iWantTFC

Iginiit ng Department of Health na may basehan ang pagbaba sa alert level system sa Metro Manila kaya hindi dapat ito pagdudahan. Sinabi naman ng OCTA Research na may mga hakbang pa rin para pagbutihin ang sitwasyon. Nagpa-Patrol, Raphael Bosano. TV Patrol, Biyernes, 15 Oktubre 2021.