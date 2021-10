Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Nakahanda na ang 8 ospital kabilang ang Philippine General Hospital sa Metro Manila na magsisilbing pilot vaccination sites para sa pagpapabaknuna sa mga menor de edad kontra COVID.

Mga kabataang immunocompromised ang sasalang sa pilot test na ito.

Pinili ang mga ospital bilang bakunahan para maagap na marespondehan kung sakaling may maitalang side effects o allergic reaction sa mga bata.

Sapat din ang mga pasilidad nila para ligtas na maimbak ang mga sensitibong bakuna tulad ng Pfizer at Moderna.

Ang 2 brand ng bakuna pa lamang ang nakatanggap ng emergency use authorization ng gobyerno para gamitin sa mga kabataan.

Naipadala na sa mga ospital nitong Huwebes ang tig-1,170 doses ng Pfizer vaccine na gagamitin sa unang batch. Tuturukan muna ang age group na 15-17 years old bago ang nasa edad 12-14.

Pre-registered o pauna nang pinili ang mga kabataan na bibigyan ng bakuna. Nagsagawa na rin ng inspeksiyon ang Department of Health sa mga ospital, kabilang ang Philippine Children’s Medical Center at National Children’s Hospital sa Quezon City at Pasig City Children’s Hospital.

Paalala ng DOH sa mga pupunta para sa pagpapabakuna ng mga bata na huwag kalimutang dalhin ang medical certificate na patunay ng comorbidity ng bata, ang dokumento na nagpapatunay naman ng relasyon ng bata at kanyang kasama pati na rin ang valid ID. — TeleRadyo 15 Oktubre 2021