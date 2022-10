Watch more on iWantTFC

Nanawagan ang Department of Science and Technology at ilang mga siyentipiko kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lalo pang paigtingin ang Balik-Scientist Program para makaengganyo pa ng mga Pinoy scientist na magsilbi para sa bayan. Nagpa-Patrol, Jasmin Romero. TV Patrol, Biyernes, 14 Oktubre 2022.