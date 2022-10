Bayan sa Cagayan, nanawagan ng tulong sa dredging

Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Nanawagan ang lokal na pamahalaan ng Allacapan, Cagayan ng tulong para maisagawa ang dredging sa ilog na malapit sa kanilang bayan para maiwasan na ang pagbaha dito.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Mayor Harry Florida na may naumpisahang proyekto noon ang National Irrigation Administration (NIA) para maiayos ang kondisyon ng Linao River sa Cagayan.

“Pero hindi naman po na nila tinuloy, at yun nga sana yung isang panawagan po natin sa national government. Most especially ang bayan po natin ay isang agrikulturang bayan.”

Isinailalim na ang bayan ng Allacapan sa state of calamity dahil sa walang humpay na pag-ulan dulot ng tropical depression Maymay. Kuwento ng alkalde, ngayong Biyernes lang sumikat ang araw sa kanilang bayan, at unti-unti na ring humuhupa ang pagbaha.

Nanawagan si Florida kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na pagtuunan ang problema ng sektor ng agrikultura sa Allacapan.

“Panawagan ko po sa ating Pangulo, ang bayan po ng Allacapan ay isang agrikulturang bayan, kami po ang pumapangalawa dito sa lambak ng Cagayan when it comes to rice production. So, alam ko po, kayo po ang nakaupo bilang secretary ng Department of Agriculture ngayon…so panawagan ko po na sana mapansin niyo po itong bayan po na maayos naman yung 2 ilog para mas mabilis po ang daloy ng tubig pagka ganitong tag-ulan,” aniya.

“Tsaka yung mga suporta din po sana sa ating mga magsasaka. Yung mapababa ang inputs… yung mga post-harvest facilities, palagi naming hinaing eh sana maibigay po sa ating mga magsasaka po,” dagdag pa niya.

Diin ni Florida, mas kailangan nila ngayon ng mga pangmatagalang solusyon sa mga problema ng kanilang bayan.

“Yung mga ayu-ayuda nay an,hindi yan yung kailangan namin na, dapat yung long-term talaga…kasi, pagka ganitong tag-ulan na po, wala kaming kwan.”

“Itong munisipyo po, 3rd class municipality po ito, hindi po kakayanin yung lahat ng kinakailangan ng ating mga magsasaka. Most especially sana yung mga post-harvest facilities. Yung mechanical dryers, pagdating sa mga ganitong panahon eh yun po yung isa naming hinihingi,” aniya.

--TeleRadyo, 14 Oktubre 2022