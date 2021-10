Watch more on iWantTFC

MANILA—Malaki ang naging pinsala ng bagyong Maring sa agrikultura sa Abra, ayon kay Gov. Joy Bernos.

“So after nasalanta kami nong typhoon Maring no, ang pinakamaraming nasalanta sa amin is yung mga sa mga farmers. Nasira yung mga crops, namatay yung mga livestock, mga alaga nila,” mungkahi ni Bernos sa isang panayam sa TeleRadyo Huwebes.

Gayunpaman, nagpapasalamat si Bernos na walang namatay sa pananalasa ng bagyo sa kanilang probinsya.

“Pasalamat na lang tayo na wala kaming casualty ngayon. ’Yung mga crops lang, livestock lang yung sobrang dami.”

Dagdag pa niya: “Merong parang 5 missing nu’ng on the day, on the D-day pero salamat sa Diyos at nahanap din nila. At buhay naman.”

Ayon kay Bernos, 9 pa lang sa 27 local government unit ang nakakapagbigay sa kanya ng ulat ng pinsala sa kani-kanilang lugar.

Aniya, maaaring ito ay dahil sa kawalan pa rin ng mga kuryente at signal sa ilang bahagi ng probinsya.

“Actually, kahapon wala kaming mga cellphone signal. Wala din. Kahapon lang nagkaroon ng kuryente dito sa sentro, sa capital town, sa ibang lugar pero ’yung mga upland municipalities hindi pa naibabalik ang kuryente tsaka ’yung mga signal,” sabi ni Bernos.

Maaaring hindi pa rin nakakapag-report ang ilang munisipyo, dagdag ng gobernor, dahil isinasagawa pa ang clearing kasunod ng mga landslide sa kanilang lugar.

Nananawagan si Bernos ng tulong para sa mga magsasaka sa Abra.

“Ang hinihingi lang namin na assistance from the national government, para sa mga farmers natin. Alam mo, ang Abra, majority of our livelihood is dependent kami sa agricultutre namin. So ’yung damage ng crops and livestock namin sobra,” sabi niya.

“May mga government facilities tayo ’yung mga eskwela, government equipment, ’yung mga balsa natin, kaya naman nating i-repair.

“Ang main lang siguro, malaki talaga, ang kailangan nating tulong from the government national government agency na makakatulong sa mga farmers talaga natin.”

--TeleRadyo, 14 October 2021