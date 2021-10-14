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Duque pumalag sa pagdawit sa kaniya sa Pharmally deals

ABS-CBN News

Posted at Oct 14 2021 08:58 PM

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Hugas-kamay si Health Secretary Francisco Duque kaugnay sa isyu ng pagbili ng umano'y overpriced medical equipment noong 2020. Aniya, hindi makatarungan na isisi sa Department of Health ang kontrobersiya. Pabor naman si Duque na padaluhin sa pagdinig ang mga miyembro ng gabinete, taliwas sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpa-Patrol, Karen Davila. TV Patrol, Huwebes, 14 Oktubre 2021

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