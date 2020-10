CBCP hinimok na maglabas ng plano para sa Simbang Gabi

Watch also in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Nananawagan si Manila Mayor Isko Moreno sa Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) na maglabas na ito ng plano kung papaano magsasagawa ng Simbang Gabi ngayong may pandemya.

Sinabi ni Moreno na ngayon pa lang dapat mapag-usapan na ang plano para hindi malabag ang mga health protocol sa siyam na araw na traditional masses na mag-uumpisa sa Disyembre 16.

Naniniwala ang alkalde na makakalatag ng plano ang mga lider ng CBCP para matiyak na maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagdalo sa mga misa sa Simbang Gabi.



- TeleRadyo, 14 Oktubre 2020