Umano'y data leak sa DOST, bineberipika pa: DICT

"Hindi pa tayo sure. Ang mahirap kasi nahahalo-halo na ang mga istorya."

Ganito inilarawan ni Department of Information and Communication Technology (DICT) Usec. Jeffrey Ian Dy ang umano'y data leak sa OneExpert portal ng Department of Science and Technology (DOST).

Aniya, noong Agosto ay may security concern nang naiulat at kamakailan lang ay may pinost umano na datos sa Facebook.

Dagdag ni Dy, kakailanganin pa nila ng oras para maberipika kung totoo ngang datos mula sa DOST ang inilabas ang pinost sa Facebook.

