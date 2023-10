DOST kinumpirma ang data breach noong Agosto

Watch more on iWantTFC

Kinumpirma ng Department of Science and Technology na nakaranas sila ng data breach na nangyari noong pang Agosto. Aminado naman ang DICT na hindi nila ito agad naharap dahil tutok sila sa iba pang insidente ng hacking at kulang rin sila sa tao. Nagpa-Patrol, Jekki Pascual. TV Patrol, Biyernes, 13 Oktubre 2023.