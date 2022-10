Watch more on iWantTFC

Nanawagan ang mga evacuee na naiipit sa bakbakan ng militar at New People's Army sa Negros na tigilan na ang gulo. Ito'y lalo't may mga bata na ring nagkakasakit sa isang evacuation center. Nagpa-Patrol, Angelo Angolo. TV Patrol, Huwebes, 13 Oktubre 2022