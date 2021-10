MAYNILA—Patuloy ang search and rescue operations ngayong Miyerkoles sa 2 batang nawawala matapos magkaroon ng landslide sa Baguio City.

Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, gumamit na ng life detector device ang rescuers upang matunton ang 2 biktima.

Narekober nitong Martes ang bangkay ng ama ng mga bata habang nakaligtas naman ang kanilang ina, ani Magalong.

Dahil sa pananalasa ng Bagyong Maring, nagkaroong ng 9 na landslide sa Baguio City.

Sa kasalukayan, nasa 30 porsiyento ng mga kabahayan ang wala pang kuryente.

Two missing kids in Baguio City not yet found. Their house were washed away by the landslide due to Typhoon #MaringPH . City police and fire department personnel resume search and rescue operations. They have shoveled 10 meters deep but no signs of the kids. pic.twitter.com/UA0MOBrtjy