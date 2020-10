Theft, robbery cases bahagyang tumaas ngayong GCQ: NCRPO

Watch also in iWant or TFC.tv

Ilang insidente ng pagnanakaw at panloloob ang naitala sa ilang lugar sa Quezon City at Maynila. Ayon sa National Capital Region Police Office, bahagyang tumaas ang mga kaso ng robbery at theft ngayong general community quarantine kompara noong enhanced community quarantine. Nagpa-Patrol, Doland Castro. TV Patrol, Martes, 13 Oktubre 2020