PANOORIN: Ano ang maaasahan sa Kongreso sa ilalim ni Velasco?

Nitong Martes, natuldukan na ang laban sa Speakership sa Kamara.

Ayon sa isang kaalyado ni House Speaker Lord Allan Velasco, ipapasa ang 2021 national budget at mas tutugunan ng mga mambabatas ang pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino sa gitna ng pandemya.

Planong ipasa ng mambabatas sa Biyernes ang budget, ayon kay Oriental Mindoro 1st District Rep. Salvador "Doy" Leachon dahil sinertipikahan ito ng Pangulo bilang urgent.

Isa din aniya sa mga bubusisiin ng Kamara ay ang budget ng mga kaalyado o "kabarkada" ni Rep. Alan Peter Cayetano, matapos lumutang ang mga kontrobersiyang mas malaki ang budget na nakalaan sa distrito ng mga ito sa ilalim ng 2021 national budget.

"Kaya nagkaroon ng turning of the tide in favor of Speaker Velasco, it's because parang napabayaan 'yong pangangailangan ng mga distrito... may mga napaboran, we have to check," aniya.

Sa pagkakaluklok din ni Velasco bilang lider ng Kamara, asahan ng publiko na naibalik na umano ang integridad ng demokratikong institusyon, ani Leachon.

Panoorin dito ang buong panayam sa mambabatas.

TeleRadyo, Oktubre 13, 2020.