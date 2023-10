Tuklaw ng cobra: Ano ang dapat gawin?

Watch more on iWantTFC

Kapag tinuklaw ng cobra, ano ang dapat gawin?

Ayon kay toxicologist Nerissa Dando, dapat maging kalmado at huwag kutkutin o sipsipin ang sugat.

"Nakakamatay ito. Huwag sipsipin 'yung kinagatan ng ahas, baka kayo naman ang malason. Huwag kutkutin o sundutin 'yung sugat kasi baka lalong kumalat at bumilis pagkalat ng [lason] sa katawan," aniya sa panayam ng TeleRadyo Serbisyo.

Dagdag niya, dapat pumunta kaagad ng ospital para mabigyan ng lunas.

Depende sa tindi at dami ng kamandag ng cobra, hindi naman kaagad mamamatay ang isang tao na natuklaw ng cobra.

Ani Dando, mag-uumpisa ang pamamaga sa lugar kung saan nakagat habang unti-unting kumakalat ang lason.

"Kapag cobra, nararamdaman mo 'yung parang paralysis na tinatawag. Unti-unti 'yan mararamdaman mo umaangat habang tumatagal."

"Sa ulo parang bumabagsak ang pilik-mata. Hindi maibuka ang mata tapos dahan-dahan pababa 'yung paralysis pati 'yung mga muscles natin sa paghinga napa-paralyze na rin kaya nahihirapan silang huminga."

"Minsan ilang minute o minsan ilang oras kaya dapat dalhin agad sa ospital."

Nivedh P, Unsplash

Babala din ng toxicologist: hindi lahat ng ospital mayroong tamang anti-venom sa kagat ng cobra.

"Very specific ang antidote sa specific na species. Iba-ibang specie, iba-ibang antidote," aniya.

May alternatibo din kung sakaling walang anti-venom tulad ng paglagay ng tubo para alalayan ang pasyente kung paano siya huminga.

"May binibigay na gamot para ma-counteract 'yung effect. Hihintaying ma-tide over siya sa epekto ng venom. May nakaka-survive with this management kaya medyo mahirap. Unlike pagbigay mo ng anti-venom, parang magic, okay na siya ulit," aniya.

Kinatatakutan ang pagdami kamakailan ng mga cobra sa ilang barangay sa Nagcarlan, Laguna.