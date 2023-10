Watch more on iWantTFC

Humarap sa Senado ang mga nakaligtas at kaanak ng mga namatay, sa banggaan sa pagitan ng isang fishing vessel at hinihinalang oil tanker, sa karagatan malapit sa Bajo Masinloc. Wala pang tulong na natatanggap ang mga nakaligtas na mangingisda at kaanak ng mga biktima, kaya may apila ang ilang senador sa kinatawan ng tanker. Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, 12 Oktubre 2023.