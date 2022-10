Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Mga dayo umano ang madalas na makita ng mga residente na labas masok sa bahay ng suspek sa Brgy. Commonwealth, Quezon City kaya naalarma ang mga ito at ipinaalam ito sa pulisya.

Tatlong linggong sinubaybayan ng pulisya ang suspek at nang makumpirma na may bentahan ng ilegal na droga sa bahay, ikinasa ang buy-bust operation nitong Martes ng madaling araw.

Naaresto ang isang 49-anyos na babae at kasabwat nitong 26-anyos na lalaki.

Nakumpiska sa mga ito ang 16 na sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 7 gramo at may street value na P47,600.

Ang babaeng suspek, aminado sa ilegal na gawain. Kumapit lang umano siya sa patalim para may pantustos sa gamot ng asawa.

Ang lalaking suspek naman, wala na raw kasing ibang alam na pagkakakitaan bukod sa pagbebenta ng bawal na gamot.

Nakakulong sa QCPD Police Station 6 ang mga suspek na mahaharap sa kasong paglabag ng Comprehensive Dangerous Drugs Act.—Ulat ni Jeff Caparas, ABS-CBN News