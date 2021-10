Ilang mga pamilya sa Benguet inilikas dahil sa bagyong Maring

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Ilang mga pamilya ang inilikas matapos na makapagtala ng pagbaha, landslides at rockslides ang malakas na pagbuhos ng ulan dulot ng bagyong Maring sa Benguet.

Ayon kay Abner Lawagen, pinuno ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Benguet, patuloy pa rin nilang nararanasan ang malakas na pag-ulan ngayong Martes ng umaga pero may mga lugar naman na humupa na ang baha.

“May mangilan-ngilan like sa bayan ng Tuba, meron tayong at least 9 families nag-evacuate at sa bayan din Kibungan, meron tayong lima at sa bayan ng La Trinidad, merong dalawang pamilya na kalilikas lang po natin,” sabi ni Lawagen.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Lawagen malaki ang epekto ng pag-ulan sa road network ng probinsiya. Marami rin aniyang mga motorista ang hindi makalusot dahilan ng mga pagguho ng bato at lupa.

“Karamihan sa mga kalasada natin kailangang i clear po ngayon like Halsema natin, closed po siya starting kagabi dahil sa rockslide na nangyari sa Atok. Likewise, Marcos Highway at Kennon Road closed pa rin siya. Vizcaya-Benguet Road natin sarado dahil sa landslide sa bandang Bokod,” sabi niya.



Laking pasalamat niya at wala silang naitalang nasugatan dahil sa landslide o rockslide sa mga kalsada bagamat marami ang stranded na motorista.

“Ang kagandahan niyan, na clear ang rockslide na yan ngayong araw,” sabi niya. Karamihan sa mga motoristamg stranded ay nanatili sa kanilang mga sasakyan habang ang iba ay nakisilong muna sa kanilang mga kamag-anak o kakilala.

Huling namataan ang bagyong Maring sa layong 230 kilometer kanluran ng Calayan, Cagayan taglay ang lakas ng hagin na 100 kph sa sentro at pagbugso na 125 kph.

Tinatahak ng bagyo ang westward na direksiyon sa bilis na 125 kph.

Nananatili sa Tropical Cyclone wind signal No. 1 ang Benguet.

- TeleRadyo 12 Oktubre 2021