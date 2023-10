Watch more on iWantTFC

Courtesy of TeleRadyo Serbisyo

Isang matinding propaganda lamang ang sinasabi ng China na itinaboy nila ang barko ng Philippine Navy sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, ayon kay Armed Forces chief Gen. Romeo Brawner Jr.

Ani Brawner, dumaan ang barko ng Philippine Navy sa Scarborough Shoal nitong Martes para sa isang maritime patrol ng ito'y hinamon ng barko ng Chinese Coast Guard.

"Ang response naman natin tsinallenge din natin sila ano at ang sinabi natin is that we were on a maritime patrol mission at sinabihan natin sila na umalis dun at wag harangin 'yung ating maritime patrol. So tuloy-tuloy po 'yung ginawang pagpatrolya ng ating Philippine Navy boat," aniya sa panayam.

"Hindi po totoo na itinaboy tayo ng Chinese Coast Guard. Sa aking palagay ay propaganda lamang ng Chinese Coast Guard 'yun," dagdag niya.

Ayon sa AFP chief, nananaginip ang China sa patuloy nitong pag-angkin sa buong South China Sea lalo na sa Bajo de Masinloc na may 124 nautical miles mula Zambales at nasa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone (EEZ) ng bansa.

"Talagang nananaginip sila na sa kanila 'yung South China Sea but we are insisting na hindi sa kanila 'yan at nasa exclusive economic zone natin 'yang area na 'yan, 'yung Bajo de Masinloc o 'yung Scarborough Shoal," aniya.