Panibagong LPA posibleng mabuo sa West Philippine Sea

Posibleng mabuo ang isang bagong low pressure area sa West Philippine Sea ngayong Huwebes bagamat kikilos ito palayo sa bansa, ayon kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas.

Ayon kay Rojas, magiging makulimlim at maulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong Miyerkoles matapos pumasok sa Philippine area of responsibility ang isang low pressure area.

Kaninang alas-onse, ang LPA ay nasa layong 815 km silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Hindi ito inaasahang magiging bagyo dahil mahihigop at sasama ito sa ikot ng hangin ng Typhoon Bolaven na nananalasa sa Mariana Islands.

Ang trough o extension ng LPA ay nagpaulan na mula pa umaga at magpapaulan pa sa Pampanga, Bulacan, Quezon, Bicol, Mimaropa, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga.

Mas malakas ang ulan sa hapon sa Mindoro, Northern Palawan at Panay Island.

May thunderstorms din mamayang hapon sa La Union, Nueva Ecija at Soccsksargen.

Umiiral din at nakakaapekto ang northeasterly winds na paunang hangin mula hilagang silangan bago ang amihan sa Batanes at Babuyan Islands na may mga mahihinang ulan.

Patuloy namang makakaapekto sa Northern Luzon ang northeasterly winds hanggang sa weekend.

Sa Metro Manila, magpapatuloy ang makulimlim na panahon at kalat-kalat na ulan bagamat posibe pang sumilip-silip ang araw.