Mandatory evacuation ng mga Pinoy sa Israel 'di nirerekomenda ng DFA

Watch more on iWantTFC

Hindi nirekomenda ng Department of Foreign Affairs ang mandatory evacuation ng mga Pinoy sa Israel kahit pa dalawang overseas Filipino worker na ang kumpirmadong nasawi sa sagupaan doon. Nakahanda ang Armed Forces of the Philippines na magsagawa ng evacuation ng mga Pilipino na naiipit sa gulo kung kailangan. Nagpa-Patrol, Pia Gutierrez. TV Patrol, Miyerkoles, 11 Oktubre 2023