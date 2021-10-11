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Isko sinabing dapat nang umusad ang bansa sa gitna ng isyu sa pamilya Marcos

ABS-CBN News

Posted at Oct 11 2021 07:50 PM

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"Move on na" ang gustong isulong ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso, na tumatakbong pangulo para sa 2022. Ito'y sa harap ng ilang batikos dahil sa kaniyang opinyon sa pamilya Marcos. Nagpa-Patrol, Jorge Cariño. TV Patrol, Lunes, 11 Oktubre 2021

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