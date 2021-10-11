Isko sinabing dapat nang umusad ang bansa sa gitna ng isyu sa pamilya Marcos
ABS-CBN News
Posted at Oct 11 2021 07:50 PM
PatrolPH, Tagalog news, TV Patrol, halalan, halalan 2022,
- /video/news/10/11/21/ilang-lugar-sa-cagayan-binaha-dahil-sa-bagyong-maring
- /entertainment/10/11/21/kathryn-and-daniels-new-looks-for-teleserye-2g2bt
- /news/10/11/21/alamin-batayan-para-ituring-na-nuisance-ang-kandidato
- /video/entertainment/10/11/21/catriona-gray-sam-milby-bumiyahe-sa-mauritius
- /news/10/11/21/palace-defers-to-comelec-over-alleged-preferential-treatment-of-dutertes-faction