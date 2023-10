Watch more on iWantTFC

Ipinagtataka ng karamihan kung bakit binubungkal at kinukumpuni ang ilang maayos na kalsada. Pero may paliwanag dito ang Department of Public Works and Highways na humarap sa Senado para sa hinihingi nilang budget sa susunod na taon. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Martes, 10 Oktubre 2023.