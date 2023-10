Gurong nanampal umano ng estudyante suspendido na

Watch more on iWantTFC

Suspendido ng 90 araw ang isang guro na inakusahang nanampal ng kanyang estudyante na siyang ikinamatay umano nito, ayon kay Teachers Dignity Coalition (TDC) Chairperson Benjo Basas.

Ani Basas, ang 90-day preventive suspension ay ipinataw ng Department of Education-Calabarzon sa guro matapos makahanap ng prima facie case ng paglabag ng ilang probisyon ng DepEd Child Protection Policy, Anti Child Abuse Law, Family Code, at iba pa.

Kuwento ni Elena Minggoy, ina ng Grade 5 student na nasawi, nagsumbong ang kanyang anak sa umano'y pananampal ng guro. Pinabulaanan naman ito ng guro at sinabing tinapik lang niya ang pisngi ng estudyante.

Ayon kay Basas, dapat maging patas ang gobyerno sa pagsiyasat sa insidente lalo na't sa ilalim ng Magna Carta for Teachers ay dapat may confidentiality kung may kasong kinakaharap ang isang guro.

Dagdag niya, hinihiya at pinagbabantaan rin ang mga guro na pinagbibintangang nang-abuso. "Kahit pa nga maabsuwelto bandang huli, hindi na maibabalik ang dignidad na nawala sa kanila," aniya.

"Likas sa mga guro ang maging mapagmahal, maunawain, mapagmalasakit at mapangalaga sa mga bata. Walang sinumang tao ang maaaring maging guro kung wala sa kanila ang mga katangiang ito. Kaya masakit sa amin na may mga guro na napaparatangang mapang-abuso habang gumagampan lamang sa kanilang tungkulin."

Dagdag niya:"Hindi po namin kukunsintihin ang sinuman sa aming mga kabaro na magigng mapang-abuso sa mga bata dahil ito'y makababawas din sa dangal sa aming propesyon."