31 anyos na 'nanligaw, nakipagtalik' sa 16 anyos, tiklo

Inaresto ng National Bureau of Investigation (NBI) ang isang lalaki matapos umanong ligawan at makipagtalik sa isang menor de edad. Ayon sa NBI, unang kaso nila ito sa batas na nagbabawal sa luring at grooming, o sa pakikipagrelasyon sa mga menor de edad para sila ay abusuhin. Nagpa-Patrol, Niko Baua. TV Patrol, Martes, 10 Oktubre 2023.