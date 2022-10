Watch more on iWantTFC

Sinibak ang hepe ng Philippine National Police (PNP) Custodial Center matapos ang kaguluhan nitong Linggo, bunga ng tangkang pagtakas ng ilang nakakulong at pangho-hostage kay dating Sen. Leila de Lima. Puspusan ang imbestigasyon sa pangyayari at may ipinatutupad nang pagbabago sa seguridad sa custodial center. Nagpa-Patrol, Jorge Cariño. TV Patrol, Lunes, 10 Oktubre 2022