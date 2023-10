Mga Filipino sa Israel, umaasang makakuha ng madalas na ulat mula embahada

Watch more on iWantTFC

Umaasa ang mga Filipino sa Israel na makakuha ng mas madalas na mga ulat mula sa embahada ng Pilipinas, lalo na't marami umano silang iba't ibang balitang nakukuha mula sa kanilang mga kapwa Filipino.

Ayon kay Philip Delos Santos Caragos, isang caregiver na nagtatrabaho malapit sa Tel Aviv, ligtas naman sila sa ngayon dahil nasa bandang timog ng bansa ang mga pag-atake.

Ngunit dagdag niya, marami nang nakarating sa kanilang balita tungkol sa ibang mga Filipino, na hindi umano nila maibahagi sa social media dahil hinihintay rin nila ang kumpirmasyon ng embahada.

"Ang ano po namin, simula po nagkagulo, wala pong nagparamdam ang embassy kasi po nagsarado din sila para sa seguridad. Naintindihan namin 'yun. Pero dapat, even they are not in the office, mag-update din naman po sila sa aming mga OFW dito kasi...halimbawa, mag-ingat kayo. Maglabas sila ng memo. 'O, may na-ano tayong mga kababayan.' Wala po kaming nabalitaan for how many days," kwento ni Caragos sa Teleradyo Serbisyo.

"Oo kumikilos nga sila pero kami mismong mga OFW dito, nagtugma tugma na lang, nagkoneksyon sa isa't isa, ano bang nangyayari sa embassy natin, bakit wala silang updated sa Facebook page nila?" dagdag pa niya.

Dagdag pa ni Caragos, dahil sa trabaho nila, hindi rin agad nila natatawagan ang embahada kaya mas mabuti umano ang mas madalas na pagpost sa social media.