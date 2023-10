Watch more on iWantTFC

Tensyonado ang ilang Pilipino at gusto nang umuwi mula sa Israel dahil sa giyera nito laban sa Palestinian militant group na Hamas na naglunsad ng surprise rocket attacks mula sa Gaza nitong weekend, sinabi ng isang Filipino community leader ngayong Lunes.

"Okay naman po yung mga kababayan natin dito. Kaya lang yung iba po medyo tensyonado pa po. Ongoing pa rin po yung mga nangyayari dito sa south area ng Israel. Kagabi po mayroon pa ring mga pagsabog na naririnig sa ibang area po dito," kuwento ng caregiver na si Miles Rodriguez sa panayam ng TeleRadyo Serbisyo.

May "pangilan-ilan" na aniyang OFW na humingi ng saklolo para makabalik sa Pilipinas.

"Although malayo ho naman sila sa location ng pangyayari, parang naku-culture shock o nawa-war shock sila sa siren na naririnig sila... Pero nagbibigay ho kami ng advice sa kanila na hanggang kaya, pag-usapan muna," paliwanag ni Rodriguez.

"Kailangan kami yung magtulungan kasi makakaramdam ka talaga ng depression o anxiety."

Mga nasirang sasakyan at gusali sa Tel Aviv, Israel, Oktubre 8, 2023, matapos ang rocket attacks ng Hamas. Abir Sultan, EPA-EFE

Wala pang opisyal na ulat sa sinumang Pilipinong nasaktan o kasama sa 1,100 na nasawi dahil sa kaguluhan, ayon sa mga opisyal.

Biniberipika pa anila ang mga ulat na may mga OFW umanong kasama sa mga dinukot ng Hamas.

Ani Rodriguez, bagamat may ulat ng mga "missing" na Pilipino, maaari aniyang hindi lang sila ma-contact dahil nawalan ng kuryente ang ilang lugar malapit sa Gaza mula pa Linggo ng gabi.

May ilan rin aniya siyang kakilalang Pilipino na inilikas mula sa Gaza border.

"Nakikipag-coordinate naman po sa ating ang Embahada ng Pilipinas dito po sa Israel saka POEA para sa agarang pag-rescue," sabi ni Rodriguez, na nakabase sa Tel Aviv, nasa 70 kilometro ang layo mula Gaza.

"Wala hong problema when it comes sa mga supply ng pagkain...kasi mayroon naman tayo ditong Filipino community na nagtutulong-tulong aside from the Philippine Embassy," dagdag niya.