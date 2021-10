Watch more on iWantTFC

Pang-aliw ang kadalasang hatid ng TikTok. Pero ngayon ginagamit na rin ito at iba pang social media platforms para magbahagi ng balita at impormasyon sa sari-saring kaalaman at isyu ng bayan, kabilang ang nalalapit na halalan. Nagpa-Patrol, Jacque Manabat. TV Patrol, Biyernes, 9 Oktubre 2021.