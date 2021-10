Watch more on iWantTFC

Bumuhos ang pagbati sa karangalang tinanggap ng mamamahayag at Rappler CEO na si Maria Ressa bilang Nobel Peace Prize awardee ngayong taon. Kabilang sa nagpaabot ng pagbati sina US President Joe Biden at Canadian Prime Minster Justin Trudeau. Nagpa-Patrol, Angel Movido. TV Patrol, Biyernes, 9 Oktubre 2021.