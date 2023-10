Watch more on iWantTFC

Humingi ng refund ang ilang mga naghain ng Certificate of Candidacy para sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections matapos magbayad ng higit P500 sa Bureau of Internal Revenue. Nilinaw kasi ng COMELEC at BIR na hindi naman requirement ang registration fee sa BIR para sa paghahain ng COC. Nagpa-Patrol, Robert Mano . TV Patrol, Linggo, 8 Oktubre 2023.