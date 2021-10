Dagsa ng hahabol sa huling araw ng COC filing inaasahan

Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Inaasahan ang pagdagsa ng mga hahabol na maghahain ng kanilang certificate of candidacy sa national positions para sa Mayo 2022 elections sa huling araw ng COC filing sa Sofitel Hotel sa Pasay City ngayong Biyernes.

Dumating na sa lugar ang mga anti-riot police at naghahanda na sa formation at harang para sa inaasahan ding pagpunta ng mga supporter ng mga kandidato.

Nitong nakalipas na mga araw, maraming supporters ang kasama ng mga kandidato sa paghahain nila ng COC pero hanggang labas lang sila at hindi pinalapit sa mismong hotel.

Ang iba sa mga kandito ay may mga motorcade, ang ibang supporters may dalang karatula at iba pang mga gimmick bilang pagsuporta sa kanilang pambato sa susunod na halalan.

Nagpapatupad naman ng mahigpit na seguridad at health protocols ang mga pulis lalo na’t bawal pa rin ang mass gathering. — TeleRadyo 8 Oktubre 2021