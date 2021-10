Watch more on iWantTFC

MANILA—Nitong Huwebes, binigyan ng Food and Drug Administration (FDA) ng emergency use authorization (EUA) ang Ronapreve, isang gamot na maaaring panlaban sa COVID-19.

Una nang inirekomenda ng World Health Organization ang paggamit ng Ronapreve para sa mga pasyenteng mataas ang tsansa na maospital dahil sa COVID-19.

Ayon kay infectious diseases expert Dr. Rontgene Solante, ang Ronapreve ay isang bagong gamot na ibinibigay sa mga pasyenteng may COVID-19 pero outpatient o inaalagaan sa labas ng ospital.

“Itong Ronapreve is monoclonal antibody, so ibig sabihin antibody na siya, na nagawa,galing sa US, na ang value nito is, pag binibigay mo ‘to doon sa mga pasyente na na-expose, na wala pang sintomas, pwedeng maprevent niya na magkasintomas ka, at kung meron ka nang sintomas, basta as long as mild to moderate, pag binibigyan mo nito, mataas din ang chance na hindi ka mag-proceed to severe infection o hindi ka ma-hospitalize,” paliwanag ni Solante sa TeleRadyo.

Ibinibigay ito sa pamamagitan ng intravenous infusion o injection, ani Solante.

Dagdag pa niya, pwede itong ibigay sa mga may edad 12 anyos pataas.

“Yes, yes, 12 years old and above ‘to so, 65 years old, specially yung mga may matanda na, na yung panlaban natin sa COVID yung antibody mababa na, so isa ito sa doon sa mga indikasyon na high risk to progress to more severe form of COVID,” mungkahi ni Solante.

Ani Solante, ligtas ang gamot na ito at walang malalang epekto sa katawan.

“So far, in terms of safety, tolerable naman ‘no, yung injection site lang na medyo masakit, yun ang pinaka-common na side effect or adverse event,” dagdag niya.

“But so far in terms of the more serious adverse event wala pong nakitaan doon sa mga data na naibibigay.”

Pero paliwanag ni Solante, ang Ronapreve ay gamot lamang at hindi bakuna.

“Magkaiba ito sa bakuna ha, so ipaliwanag lang natin, hindi po siya bakuna dahil ito ay isang gamot na, pag binibigay mo, doon lang sa mg ana-expose at saka yung may mga sintomas na. Tapos, ibibigay mo lang siya isang beses lang,” dagdag niya.

“Pagkatapos niyan, hindi mo na siya ibibigay so more or less hindi ‘to siya parang bakuna na it will take time na magproduce ka ng antibody, ito pagbigay mo, para ding antibody, within that, but mawawala din kaagad siya within that period of time.”

--TeleRadyo, 8 October 2021