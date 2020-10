DOH pumalag sa audit report sa nakaimbak na expired na mga gamot

Watch also in iWant or TFC.tv

Mariing itinanggi ng Department of Health ang ulat ng Commission on Audit kaugnay ng P2.2 bilyong halaga ng mga gamot at supplies na malapit nang mag-expire o nag-expire na sa kanilang warehouse. Ayon sa DOH, karamihan dito ay naipamahagi na at patuloy pang pinamamahagi. Nagpa-Patrol, Bianca Dava. TV Patrol, Huwebes, 08 Oktubre 2020