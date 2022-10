Doktor pinag-iingat ang mga buntis sa tigdas

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Bukod sa COVID-19, may banta rin ng tigdas na dapat iwasan ang mga buntis.

Ayon kay Dr. Anna Maria Teresa de Guzman, provincial health officer ng Pangasinan, may dalang panganib ang tigdas para sa mga nagdadalang-tao.

"Ang tigdas hangin ay... may danger po ating mga buntis kaya po talagang pinag-iingat sila," ani De Guzman sa TeleRadyo ngayong Biyernes.

Ayon sa Department of Health, posibleng makunan ang buntis na magkakaroon ng rubella o "tigdas hangin," at posible ring magka-birth defect ang sanggol pagkasilang dito.

Sabi ni De Guzman, dalawa ngayon ang kaso ng tigdas sa lalawigan: isang 28 anyos na nurse at isang 10 buwang gulang na sanggol.

"Ito'y nagbibigay alarma sa atin dahil dapat po ay walang kaso ng tigdas sa panahon ngayon," aniya.

Nagbabala ang DOH na posibleng magkaroon ng outbreak ng measles at rubella sa bansa sa susunod na taon.

Ito'y dahil sa mababang bilang ng mga batang nakatatanggap ng "routine immunizations" o iyong mga bakunang madalas ibinibigay sa mga sanggol bilang panlaban sa iba't ibang sakit, tulad ng tigdas.

Bagama't boluntaryo na lang ang pagsusuot ng face mask sa labas, hinikayat pa rin ni De Guzman ang publiko na ituloy ang pagsusuot nito bilang proteksiyon.

"Though... voluntary na ang pagsusuot ng mask particularly sa labas ng tahanan ay hinihikayat pa rin ang mga kababayan natin na mag-mask," sabi niya.

"Talagang mas ligtas kung naka-mask kayo."

Hinikayat rin niya ang mga buntis na palakasin ang resistensiya para "hindi makapasok ang mga virus na nagdadala ng sakit."

Dagdag niya, hindi inirerekomendang mabakunahan laban sa tigdas ang mga buntis.

Samantala, may naitalang 26 na kaso ng measles sa Zamboanga del Sur simula Enero ngayong taon hanggang unang linggo ng Oktubre, sabi ni Dr. Anatalio Cagampang, provincial health officer ng lalawigan.

Aniya, lahat ng kaso ay may sintomas na madalas makita sa taong may measles tulad ng lagnat, rashes, pag-ubo, pagbahing, at iba pa.

Sa 26 na kaso, 7 ang na-admit dahil sa komplikasyon, ayon kay Cagampang, pero nai-discharge na rin sila matapos ang ilang araw.

Walang namatay sa kanila dahil lahat sila ay nakarekober din, dagdag ng doktor.

—TeleRadyo, Oktubre 7, 2022