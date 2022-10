Comelec papayagan ang transfer, reactivation sa programang 'Register Anywhere'

Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Plano nang isama ng Commission on Elections ang pagpapalipat ng rehistro at reactivation ng voter registration sa ilalim ng kanilang programang “Register Anywhere,” ayon sa isang opisyal.

“Plano po natin na isama na rin po yan, lahat po ng mga aspeto ng registration ay isasama na po natin. Hindi lang po dapat na register anywhere, kung hindi yung transfer of registration anywhere, reactivation of registration anywhere,” ayon kay Comelec Chairman George Garcia.

Kuwento ni Garcia, layunin nilang gawing madali ang pagpaparehistro para sa lahat ng mga Pilipino sa ilalim ng “Register Anywhere” scheme.

“Kung nasaan po kayo located, kahit hindi kayo doon nakatira pero nandoon kayo sa pagkakataong yan sa area na yan, tapos may registration, pwede na po kayong magparehistro doon,” aniya.

Dagdag pa ng opisyal, wala na silang nakikitang legal na hadlang sa paglulunsad ng nasabing programa.

“Dati po kasi, alam niyo may mga legal considerations kasi, meron po kasi tayong umiiral na batas, yung tinatawag na (Republic Act) 8189, Continuing Registration Law. Kinakailangan kasi, yung mismong pagpaparehistro ay gagawin sa opisina ng local Comelec, at the same time sabi may kinakailangan may mga observers mula sa political parties o kung sino mang interesado na magkuwestiyon doon sa pagpaparehistro ng ating mga botante.”

“Subalit sinabi nga natin, madami namang paraan sa interpretasyon ng probisyon ng batas na yan, ang importante, yung mismong mga magpaparehistro hindi naman automatically Sir na sila ay registered kaagad,” aniya.

Paliwanag ng opisyal, daraan pa rin election registration board hearing ang pag-apruba sa mga nagprehistro sa ilalim ng “Register Anywhere” scheme.

“Doon po may pagkakataon naman, na ma-object, na-oppose ng kahit na sino yung pagagaprehistro ng kahit na sino rin na applicant as a voter,” aniya.

--TeleRadyo, 7 Oktubre 2022