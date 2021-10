Phivolcs: Taal emitting ‘anomalously high’ sulfur dioxide

Watch more on iWantTFC

MANILA—An “anomalously high” amount of volcanic sulfur dioxide has been emitting out of Taal Volcano, the Phivolcs said on Tuesday.

The agency said it recorded the highest ever volcanic sulfur dioxide gas flux in Taal that day at 25,456 tonnes/day.

“Tuloy-tuloy ang pagbuga ng sulfur dioxide, kaya lang po dahil maulan sa Taal Volcano area kahapon po ay hindi tayo nakapagsukat ng sulfur dioxide,” Phivolcs director Renato Solidum said in an interview Thursday.

“Kailangan kasi na may araw para masukat ang asupre.

“Ang patuloy na pagbuga ng sulfur dioxide gas diyan sa Taal Volcano ay nangangahulugan na ’yung magma na sa mababaw na parte ng bulkan ay patuloy na nagpapakawala ng gas.

“Ito ay isang magandang senyales, kasi kung itong gas ay naiipon lamang sa loob ng magma posibleng ma-pressurize ang magma at magkaroon ng mas malakas na pagsabog.”

Nonetheless, he stressed that residents in nearby areas should not go to the Volcano Island for now.

“Kaya lang, dahil nga po maraming gas, nandyan pa rin ang posibilidad at ito’y nakita natin nung Hulyo, na nagkaraoon ng pagsabog na nauna muna ang pagtaas ng gas, at nand’yan ’yung ating babala nu’ng isang araw na baka magkaroon ng steam-driven o gas explosion dahil nga sa dami ng gas na nailalalabas,” Solidum said.

“Kaya kailangan pag-ingatan ang Taal Volcano at dapat wala pong pumupunta sa Volcano Island.”

Solidum said nearby residents need not be evacuated for now.

“Kung kaya naman na manatili lamang sila sa kanilang mga bahay, ay saraduhan lang po ang bintana at mga pintuan,” he said.

“At kung kailangang lumabas, ay mag-mask. Mas maigi kung N95 kasi ito ay mas nakakasala ng mga pinong mga gas, at kung talagang nalanghap po ang asupre o sulfur dioxide ay uminom ng maraming tubig.”

Taal has continued to show activity since its eruption in January 2020, when it shot ash 15 kilometers high and spewed red-hot lava, crushing scores of homes, killing livestock and sending over 135,000 people into shelters.

— TeleRadyo, 7 October 2021