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Julian Ongpin itinangging nagkaroon sila ng away ni Bree Jonson

ABS-CBN News

Posted at Oct 07 2021 08:01 PM

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Sumipot sa imbestigasyon ng National Bureau of Investigation kaugnay sa pagkamatay ng artist na si Bree Jonson ang kaniyang nobyong si Julian Ongpin. Itinanggi ni Ongpin na nagkaroon sila ng away ng dalaga at hindi rin daw niya maalala kung gumamit sila ng droga. Nagpa-Patrol, Niko Baua. TV Patrol, Huwebes, 7 Oktubre 2021

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