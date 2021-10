COVID-19 cases sa mga pribadong ospital, bahagyang bumaba: grupo

Watch more on iWantTFC

Sumaklolo na ang mga bomberong nurse sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital sa Albay dahil sa kakulangan sa manpower. Patuloy kasing tumataas ang bilang ng COVID-19 patients habang nababawasan ang mga tauhan dahil sa mga nagre-resign. Ayon naman sa Private Hospitals Association of the Philippines, bahagyang bumaba ang mga kaso ng COVID-19 sa mga pribadong ospital.