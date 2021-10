Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Umabot na sa 29 healthcare workers ang kasalukuyang may aktibong kaso ng COVID-19 sa General Santos City.

“Ngayon po, we have 22 nurses active cases natin, we have 7 doctors po. Ibig sabihin nito kakulangan na sila sa magseserbisyo sa ospital,” ayon kay City Health Office head, Dr. Rochelle Oco.

Sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga, sinabi ni Oco na nasa 660 na ang kanilang naitalang active cases.

“We have 471 COVID related deaths already but ang maganda naman po we are reporting 12,240 recoveries. Napansin namin na nung dumadami ang nababakunahan, bumababa po ang aming mga aktibong kaso,” sabi ni Oco.

Bukod aniya sa mga nagkakasakit, may mga health workers na rin ang mga nagresign na sa trabaho.

“Umabot sa punto na may nagreresign, yung iba burnout, ang iba po they feel they have better opportunities sa abroad,” sabi ni Oco.

Pero laking pasalamat din ni Oco na kahit ganito ang sitwasyon, marami pa ring health workers ang nais na mag volunteer para tumulong.

“This week and last week, we’ve had volunteers lalo na yung mga bagong pumasa na mga doktor na lumapit po sa amin para mag volunteer ng kanilang services,” sabi niya.

Nasa 50 porsiyento na sila ng mga nababakunahang mga residente, base sa kanilang masterlist. Pero aniya, hamon pa rin sa lokal na pamahalaan ang pagbabakuna sa mga senior citizen.

“We have a total of 223,173 doses administered already. For our A1, almost 100 percent naman ang fully vaccinated. Only nasa 40 percent sa aming senior citizen,” sabi niya.

Marami pa rin aniyang senior citizen ang natatakot dahil naniniwala sila sa fake news o disinformation tungkol sa COVID-19 vaccines.

“Nandoon pa rin ang ganun instances na kinakailangan pa namin silang iengganyo. Yan ang next na tututukan namin for the next couple of weeks. We have two populations na gusto naming tutukan—our senior citizens and yung may comorbidities at saka yung pregnant,” sabi niya

Dagdag ni Oco, tinutukan nilang mabigyan agad ng bakuna ang kanilang economic frontliners, lalo na ang mga nagtatrabaho sa tuna industry.

“Yung private companies who purchased their own vaccines malaki ang naging tulong nun so that we were able to vaccinate sa aming A4 37,714 fully vaccinated. Batay sa datos na nakita namin, majority ng aming mga cases belong to the economic frontliners,” saad niya.

Pinalakas din nila ang testing para maagang madetect ang mga kaso.

- TeleRadyo 7 Oktubre 2021