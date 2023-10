Pagbabago sa mga batas tungkol sa senior citizens, isinusulong

Watch more on iWantTFC

Hinimok ng National Commission of Senior Citizens ang mga mambabatas na pag-aralan ang iba't ibang batas patungkol sa mga senior citizen, partikular na ang retirement age sa bansa. Ito ay para makapagtrabaho pa rin anila nang may benepisyo ang mga lolo at lola. Nagpa-Patrol, Robert Mano. TV Patrol, Biyernes, 6 Oktubre 2023.