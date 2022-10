Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Nanawagan sa publiko ang pamilya ng pinaslang na mamamahayag na si Percival “Percy Lapid” Mabasa, Huwebes, na makipagtulungan sa mga awtoridad na mahanap ang mga suspek sa kanyang pagpatay.

Matatandaang nitong Miyerkoles ng gabi ay nag-alok ng pabuyang P500,000 si Interior Secretary Benhur Abalos sa magbibigay ng impormasyong makakapagturo sa bumaril sa beteranong brodkaster.

Ayon naman kay Roy Mabasa, kapatid ng biktima, nagulat ang pamilya ng mamamahayag sa alok na pabuya at nagpapasalamat sila para rito.

“Just the same, mawawalan ng saysay lahat ng pabuya na ito kung hindi makikipagkaisa ang ating mga kababayan,” ani Mabasa sa panayam ng TeleRadyo.

“Naniniwala tayo na meron pa ring mga may magandang kalooban sa ating mga kababayan na gustong tumulong sa pamilya ni Ka Percy na malutas itong pamamaslang na ito,” dagdag pa niya.

Dagdag niya, ipinagpapasalamat din nila ang alok ni Abalos na kausapin si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla para magkaroon ng hiwalay na imbestigasyon ang National Bureau of Investigation (NBI) sa kaso.

“Mas mabuti na rin na may ibang ahensya na tumitingin at baka may makaligtaan ‘tong PNP (Philippine National Police) nga naman. Pero hindi natin inaalis ang ating pagtitiwala sa lahat ng ahensya ng gobyerno dahil naniniwala tayo kung talagang tututukan ito ay magkakaroon ito ng mas maliwanag na resolusyon,” sabi ni Mabasa.

Lumalakas rin aniya ang loob ng pamilya dahil sa mga pagkondena sa pagpatay kay Lapid.

“Siyempre sa immediate family ni Ka Percy, lubhang napakasakit po nung nangyari ano. Ang nagpapalakas na lang ng loob nila ay suportang nakikita nila, nating lahat mula sa publiko at maging sa international community. Salamat po sa lahat talaga,” sabi ni Mabasa.

“Lahat po yan, 'pag pinagsama-sama natin, sana’y magtuloy-tuloy sapagkat 'pag tayo’y tumigil, yung tinatawag nating impunity ay maaaring maghari muli,” dagdag niya.

Naibigay na ng pamilya ng brodkaster ang kaniyang cellphone at dashcam sa pulisya para makatulong sa imbestigasyon.

Sinabi naman ni Abalos na nag-alok siya ng pabuya dahil, “Alam nating, nandyan na ang pulis, kinuha na ang lahat ng ebidensya, pero mas makakatulong kung maraming impormasyon na makukuha."

"Intelligence reporting is very important," aniya.

— TeleRadyo, 6 Oktubre 2022