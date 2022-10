Mga opisyal bumisita, nakiramay sa burol ni Percy Lapid

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Walang tigil sa pagdating ang mga nakikiramay sa Paz Memorial Chapel kung saan nakalagak ang labi ng beteranong brodkaster na si Percy Mabasa, o mas kilalang Percy Lapid.

Miyerkoles ng gabi, marami ang mga nakiramay na mga katrabaho, maging mga taga-subaybay sa programa ng pinaslang na broadcaster.

May ilang opisyal na rin ng pamahalaan ang bumisita sa burol kagaya ni DILG Sec. Benjur Abalos na magbibigay umano ng kalahating P500,000 pabuya sa makakapagturo sa pumaslang kay Mabasa.

Dumalaw din si Sen. Risa Hontiveros. Ayon sa senadora, nagdulot man ng takot ang pagpaslang kay Mabasa, hindi dapat panghinaan ng loob ang mga mamamahayag.

Kanyang tiniyak ang patuloy na suporta sa mga mamamahayag.

Ang ilang kaibigan at katrabaho ni Mabasa, hindi pa rin makapaniwala sa nangyari at kasama ng pamilya sa panawagan ng mabilis na hustisya.

Nagpapasalamat ang kapatid ni Percy na si Roy Mabasa kay Abalos sa ibinigay na pabuya at sa isa pang taga-Metro Manila na magbibigay din ng P1 milyon umanong pabuya. Malaking tulong anya ito para mas mabilis na mahuli ang salarin.

Nagpapasalamat din ang pamilya dahil maging ang National Bureau of Investigation ay magsasagawa na rin ng parallel investigation.

Nanawagan pa rin si Mabasa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan sila sa pagkamit ng hustisya. Ayon kay Mabasa, hindi naman nila minamadali ang resulta nito, hangad lang nila mapanagot ang mastermind sa krimen.

"'Yung boses ng Presidente at malaking bagay pagdating sa resolution ng kaso. If the president will only pursue dahil nasa kaniya ang powers ng lahat, ng executive, kaya niyang utusan ang mga nasa legislative and judiciary, siguro naman mari-resolve ito kung ang Presidente mismo ang tututok diyan, 'yun ang panawagan ko," aniya.

"I understand that yung representative from Malacanang will be visiting us tomorrow so I'd have to wait, so I don't want to jump into conclusion. I want to give the government the benefit of the doubt, total nagtatrabaho naman talaga sila, in fairness to them."

Nagpadala na ng bulaklak sa burol si Pangulong Marcos.—Ulat ni Jose Carretero, ABS-CBN News