MANILA – Nasa 28 pasyente ang kasalukuyang naka-admit sa Batanes General Hospital dahil sa COVID-19, ayon sa pinuno nito.

Sa isang panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Dr. Jeffrey Canceran na sa 28 nilang pasyenteng may COVID, dalawa ang mild lang ang sintomas pero nasa ospital dahil sa pagkakaroon ng ibang sakit bukod pa sa COVID.

Pero higit kalahati o 16 sa kanilang mga pasyente ang nagpapakita ng moderate symptoms.

Tatlo naman ang kritikal o nasa intensive care unit, ani Carceran.

Ayon kay Canceran, napansin nila ang pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa lalawigan matapos ang pananalasa ng bagyong Kiko sa lugar.

“Since biglang dumating si Kiko nung kailan ba yon, September, marami po kasing na-damage na mga bahay, mga quarantine facility, at the same time yung mga tao medyo nag-lax po tayo sa health standard protocol,” paliwanag niya.

“Dahil nga wala tayong kuryente, at walang mga--yung mga basic needs ng community, down po.”

Ani Canceran, 38 sa 75 beds sa kanilang ospital ay nakalaan para sa mga may COVID.

Ayon pa sa kanya, problemado sila ngayon sa supply ng oxygen dahil na rin sa sama ng panahon.

“Buti na lang po meron po tayong oxygen plant sa hospital, yun lang medyo pumapalya rin siya dahil gawa nga nung bagyo. So hindi namin masyadong pinapaandar. So ang production ng oxygen namin per day is nasa 5 tanks,” aniya.

“So yung supply natin galing Maynila, nadelay po yung barko because of this weather disturbance na si Lannie, so dapat nakarating na sana ng Lunes yung supply natin na nasa barko, naantala ngayon nasa Pangasinan yata ang pagakakaalam ko, ang alam ko nasa Pangasinan yung barko.”

Ani Canceran, hinihintay na ng barko na payagan sila ng Coast Guard na lumaot.

Nanawagan si Canceran sa mga taga-Batanes na magpatingin na sa mga community health workers kapag may nararamdaman nang hindi maganda katawan.

“We hope na yung mga nasa labas, lalo na yung mga may nararamdaman, magpatingin na po sila sa mga health worker, sa mga doktor sa community. Wag na nilang antayin na lumala. Kasi pag lumala yun, diretso po yun sa ospital. As much as possible, maagapan po yung nararamdaman nila.”

--TeleRadyo, 6 October 2021