DFA tututukan ang reklamo laban sa Alpha Assistenza

Watch more on iWantTFC

Tututukan na ng Department of Foreign Affairs at mga kinauukulang ahensiya ang reklamo laban sa Alpha Assistenza, na sangkot umano sa pamemeke ng mga dokumento at pagtangay ng milyong pisong halaga mula sa mga Pinoy sa Italya. Nagpa-Patrol, Mye Mulingtapang. TV Patrol, Huwebes, 5 Oktubre 2023