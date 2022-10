Watch more News on iWantTFC

Labimpito sa bawat 100 paaralan sa bansa ang itinuturing na last-mile school o paaralan na sadyang malayo sa kabihasnan at mahirap marating. Kaya natatangi ang sakripisyo ng mga guro na sa kabila ng layo at hirap, patuloy na nagsisilbi para masigurong may magandang kinabukasan ang kanilang mga estudyante. Nagpa-Patrol, Jeff Canoy. TV Patrol, Miyerkoles, 5 Oktubre 2022