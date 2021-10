Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Nakahanap ng kuwelang paraan ang isang medical student na volunteer vaccinator sa bayan ng Alitagtag sa Batangas para mapawi ang takot at pagkabagot ng mga residenteng pumipila para magpabakuna kontra COVID-19.

Ayon kay Juan Miguel Santos, siya ay nagpapatawa para hindi matakot at masiyahan nang kaunti ang mga nagpapabakuna.

“Very jolly po ako as a person. So dinala ko na lang po 'pag volunteer ko po,” sabi ni Santos.

Volunteer vaccinator sa health center sa Alitagtag si Santos.

“Kaya ko po siya naisipan kasi sa first week ko po, napansin ko lahat ng lalapit sa akin, banas na, bad trip na ang mukha kasi po ang haba ng ipinila nila. 700 ba naman sa isang araw. Naisip ko na lang na kulitin na lang din sila para pang-lighten lang ng mood. Sumasakay naman yung iba. Nag-e-enjoy naman ang karamihan. Tinuloy-tuloy ko na lang po,” kwento niya sa programang Lingkod Kapamilya sa TeleRadyo, Martes ng umaga.

Sabi ni Santos, minsan ay may mga residenteng inaabot nang dalawa o tatlong oras sa paghihintay na mabakunahan.

Buwan ng Hulyo nang unang nag-volunteer bilang vaccinator sa Manila ang 4th year medical student sa UST. Umuwi siya ng Batangas nang magpatupad ng enhanced community quarantine sa kalakhang Maynila at doon naisipang mag-volunteer bilang vaccinator.

“Nag-stop po akong mag-volunteer last week kasi nandito na ako sa Maynila for our face-to-face internship po. Pero 2 months po akong nag-volunteer sa hometown ko,” sabi niya.

Sabi ni Santos, marami ang nabago sa kaniyang pananaw simula nang magbigay siya ng serbisyo bilang vaccinator.

“Ayoko pong magpakahipokrito, pero nung start, kaya ko po gustong maging med kasi parang naisip ko, may pera sa med. Nung nag-volunteer work po ako sa Alitagtag, parang na-realize ko po, yung fulfillment pala po ng trabaho ko sa future, nandon sa joy ng patients na natutulungan ko, at kapag nagpapasalamat na po sila sa iyo. Iba po yung feeling kapag nabibigay mo yung healthcare na hindi nabibigay sa karamihan, which is a right naman ng lahat,” sabi niya.

Bago siya maging volunteer, pediatric surgery aniya ang nais niyang specialization.

“Pero after ko mag-volunteer, medyo nagbabago. Nagkakaroon ako ng ibang options. Parang gusto kong mag-work sa public na lang.

Pedia o general surgeon sa public hospital siguro ako mag-work,” sabi niya.

- TeleRadyo 5 Oktubre 2021