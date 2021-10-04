SAPUL SA CCTV: Lalaki sinaksak ng kainuman sa Tondo
Lady Vicencio, ABS-CBN News
Posted at Oct 05 2021 06:37 AM
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