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SAPUL SA CCTV: Lalaki sinaksak ng kainuman sa Tondo

Lady Vicencio, ABS-CBN News

Posted at Oct 05 2021 06:37 AM

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Kuha sa CCTV sa Barangay 80, Tondo, Maynila ang pananaksak sa isang lalaki madaling araw kahapon.

Nag-iinuman sa kanto ng Varona Street at Panday Pira Street ang biktimang si Michale John Gonzales, 38 anyos, at si Brian Alcoriza, 29 anyos.

Kita sa CCTV ang paghugot ng suspek ng kutsilyo mula sa kanyang shorts at pinagsasaksak ang biktima.

Agad tumakbo palayo ang suspek na hinabol pa ng taumbayan. 

Ayon sa testigo, nagkukwento ang suspek sa inuman pero uminit na ang kanyang ulo nang umano’y hindi paniwalaan ng biktima ang kanyang sinasabi.

Nagtamo ng mga saksak sa leeg at likod ang biktima.

Itinakbo pa siya sa ospital pero binawian din ng buhay bandang alas siyete ng umaga.

Arestado ng Raxabago Police ang suspek na kakasuhan ng murder. Nasa kustodiya na siya ngayon ng MPD Homicide Section.

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