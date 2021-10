Watch more on iWantTFC

Nakikipag-ugnayan na ang National Bureau of Investigation at Bureau of Customs sa Anti-Money Laundering Council kaugnay ng nadiskubre na nasa P50 milyong mga barya sa isang bahay sa Quezon City noong isang linggo. Sinimulan na rin ang pag-imbentaryo sa mga luxury car na natagpuan sa nasabing bahay. Nagpa-Patrol, Niko Baua. TV Patrol, Biyernes, 5 Oktubre 2021.