MAYNILA - Hinimok ng lokal na Inter-Agency Task Force sa Nueva Ecija ang mga alkalde nito na paigtingin pa ang kanilang mga quarantine facilities para maiwasan ang pagdami ng bilang ng mga residente na may COVID-19 at naka-home quarantine.

“'Yung mga mayors I believe they are doing their best. Mahirap lang talagang i-manage ng basta-basta dahil nga parang sampal sa atin itong COVID na ito na walang kapreparasyon ang lahat,” pahayag ni Fr. Arnold Abelardo, tagapagsalita ng lokal na IATF ng Nueva Ecija.

Ayon kay Abelardo, kaya maraming hawahan na nagaganap sa mga bahay-bahay ay dahil karamihan ng COVID cases ay nasa kani-kanilang mga bahay lamang, sa halip na sa quarantine facilities kung saan mas maigi sana silang matututukan.

“Ang active cases namin sa Nueva Ecija nasa 2,800 pero out of this, ang nasa quarantine facilities lamang ay nasa 233 samantalang ang nasa home quarantine ay nasa 2,280 kaya po aming kinakausap ang mga mayors na sana i-activate 'yung mga quarantine facilities para matutukan itong mga pasyenteng ito,” sabi ni Abelardo.

Sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga, sinabi ni Abelardo na hindi lamang mga residente ng Nueva Ecija ang dinadala sa kanilang ospital dahil maging mga taga-karatig bayan ay kanila ring sineserbisyuhan.

“Mapipigil natin itong transmission na ito kung paiigtingin ang mga quarantine facilities, 'yung protocol at pagtulung-tulungan. I-establish quarantine facilities, 'pag may nag-COVID, ilagay agad doon tapos tulungan ang pamllya,” sabi niya.

- TeleRadyo 5 Oktubre 2021